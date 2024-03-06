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ХАМАС отвергает предложение о перемирии

CentralAsia (CA) -  Предложение о шестинедельном прекращении огня не устроило руководство группировки ХАМАС, оно настаивает на выводе израильских войск из Газы. Об этом пишет Euronews.

В своём заявлении для прессы официальные представители сослались на отказ Израиля выполнить требования ХАМАС о прекращении огня на постоянной основе, выводе войск из сектора Газа, возвращении перемещённых жителей в свои дома на севере и обеспечении населения самым необходимым. Однако ХАМАС отметил, что продолжит переговоры с посредниками.

Те надеялись достичь соглашения о перемирии до наступления священного месяца Рамадан, в который учащаются палестино-израильские столконовения, связанные с доступом к святыням в Иерусалиме.

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