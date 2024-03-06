9-10 марта на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

// Сгенерировано в нейросети Leonardo AI

CentralAsia (CA) - Самая мощная магнитная буря в марте 2024 года ожидается 9-10 марта, ее смогут ощутить на себе даже совершенно здоровые люди, пишет «Известия».

Геомагнитные колебания средней интенсивности ожидаются 15,16, 21, 22 марта. Последняя магнитная буря месяца, по прогнозам, случится 27–28 марта, вероятны скачки давления и ухудшение общего состояния здоровья.

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.