Фермеры жгут шины перед канцелярией премьера Польши
- Азия и мир, политика
- 16:46, 06 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Фермеры подожгли шины перед канцелярией премьер-министра Польши Дональда Францишека Туска, пишет Onet.pl.
Некоторые фермеры, несмотря на запрет, въехали в Варшаву на тракторах.
Организаторы акции протеста в Варшаве ожидают на улицах столицы до 100 тыс. манифестантов.
В Сейме также и обсуждают дебаты о сельском хозяйстве.
Из-за протестов фермеров в обоих направлениях перекрыта национальная дорога № 11 между Будзыном и Рогожно.
Фермеры выступают против «Зеленого курса» Еврокомиссии и требуют сократить приток агропродовольственных товаров из Украины и повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.
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