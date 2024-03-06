Фермеры жгут шины перед канцелярией премьера Польши

// Onet

CentralAsia (CA) - Фермеры подожгли шины перед канцелярией премьер-министра Польши Дональда Францишека Туска, пишет Onet.pl.

Некоторые фермеры, несмотря на запрет, въехали в Варшаву на тракторах.

Организаторы акции протеста в Варшаве ожидают на улицах столицы до 100 тыс. манифестантов.

В Сейме также и обсуждают дебаты о сельском хозяйстве.

Из-за протестов фермеров в обоих направлениях перекрыта национальная дорога № 11 между Будзыном и Рогожно.

Фермеры выступают против «Зеленого курса» Еврокомиссии и требуют сократить приток агропродовольственных товаров из Украины и повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.