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Фермеры жгут шины перед канцелярией премьера Польши
// Onet

CentralAsia (CA) -  Фермеры подожгли шины перед канцелярией премьер-министра Польши Дональда Францишека Туска, пишет Onet.pl.

Некоторые фермеры, несмотря на запрет, въехали в Варшаву на тракторах.

Организаторы акции протеста в Варшаве ожидают на улицах столицы до 100 тыс. манифестантов.

В Сейме также и обсуждают дебаты о сельском хозяйстве.

Из-за протестов фермеров в обоих направлениях перекрыта национальная дорога № 11 между Будзыном и Рогожно.

Фермеры выступают против «Зеленого курса» Еврокомиссии и требуют сократить приток агропродовольственных товаров из Украины и повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.

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