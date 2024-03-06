Ядерная война – последнее, прощальное средство, - Песков
- Азия и мир, политика
- 17:20, 06 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Ядерная война – последнее, прощальное средство, все рассуждения о ней безответственны, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона, пишет РИА Новости.
«Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство, поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в США – это крайне безответственно», - отметил он.
Также Песков сказал, что только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире.
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