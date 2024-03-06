В дату смены часового пояса в Казахстане родилось 803 малыша

// Rene Asmussen

CentralAsia (KZ) - В дату смены часового пояса, к двенадцати (00.00) часам 29 февраля в Казахстане родилось 803 малыша, пишет Минздрав Казахстана.

Из них две двойни, 392 мальчика и 411 девочек.

Безусловным лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родилось 118 деток, затем идут город Алматы – 81 новорожденный и столица республики, где появилось на свет 79 малышей.

С 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Раньше на территории страны применялся также UTC+6, в котором находилось большинство регионов (в частности, Астана и Алматы), а UTC+5 действовал на западе — в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

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