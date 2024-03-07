Последний конкурент Трампа объявила о выходе из президентской гонки

Никки Хейли

CentralAsia (CA) - Бывший постоянный представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, сообщает Reuters. Она была последним конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа от республиканцев.

«Пришло время приостановить мою кампанию. Я ни о чем не жалею»,— сказала Никки Хейли, выступая перед сторонниками. Reuters отмечает, что выход Никки Хейли из президентской гонки гарантирует, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев в «матче-реванше» с действующим президентом Джо Байденом на предстоящих выборах.

В короткой речи Хейли не призвала сторонников голосовать за бывшего президента.

5 марта в США прошли первичные выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партий — «супервторник». На них Никки Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов — Вермонте. 4 марта Хейли одержала первую победу на первичных выборах Республиканской партии после девяти поражений подряд — в столице США Вашингтоне. К «супервторнику» Никки Хейли заручилась поддержкой 43 делегатов из 1215 необходимых, Дональд Трамп — поддержкой 276 делегатов. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.