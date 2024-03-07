Армения направила России официальное письмо о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана

аэропорт Звартноц

CentralAsia (CA) - Армения направила российским властям официальное письмо о прекращении деятельности российских пограничников (пограничная служба входит в структуру ФСБ) в международном аэропорту Звартноц в Ереване, сообщает Armenpress со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Армена Григоряна.

«Армения в этом вопросе имеет четкую позицию. Об этой четкой позиции РФ поставлена в известность официальным письмом», — сказал Григорян.

По его словам, позиция Еревана заключается в том, что обслуживание аэропорта должно полностью осуществляться пограничными войсками Армении.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не было. «По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил», — добавил Песков.

В феврале 2024 года власти Армении объявили о заморозке членства республики в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вскоре после этого спикер парламента страны Ален Симонян призвал вывести сотрудников пограничной службы ФСБ России из ереванского аэропорта Звартноц. В МИД России заявление Симоняна назвали примером «недружественного поведения».

Как уточняет «Коммерсант», пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивают правительства обеих стран.