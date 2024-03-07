Осадки ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 7-9 марта на большей части Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

9 марта на юге, днем на юго-востоке страны ожидается сильный дождь. В целом по стране прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.

В западных областях республики днем ожидается 0-8 тепла, в северных регионах -4+1, в южных – +10+20 градусов.

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