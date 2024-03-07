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Осужденный племянник Назарбаева за всё время вернул Казахстану $1,6 млрд незаконно выведенных активов
Кайрат Сатыбалды
Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) -  С 2022 года осужденный бизнесмен Кайрат Сатыбалды вернул государству 732,8 млрд тенге ($1,6 млрд) незаконно выведенных активов. Об этом рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Арман Тлеукенов, передает Informburo.kz.

«На сегодняшний день с 2022 года в общем было возвращено более 1 трлн тенге ($2,2 млрд). Из них 732,8 млрд тенге возвратили в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Кайрата Сатыбалды», – сообщил Арман Тлеукенов.

В январе 2024 года сообщалось, что Кайрат Сатыбалды вернул государству 650 млрд тенге ($1,4 млрд), незаконно выведенных из страны, в том числе и различное имущество.

26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды осудили за хищения в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». По приговору суда ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему нельзя занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Кайрат Сатыбалды является племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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