Зеленский останется легитимен до избрания нового президента после окончания военного положения, - ЦИК Украины

CentralAsia (CA) - Центральная избирательная комиссия Украины заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский останется легитимен после 20 мая 2024 года, сообщает «Страна.ua».

На запрос журналистов в Комиссии заявили, что по Конституции президент выполняет свои обязанности до присяги нового президента и не может передать свои полномочия другому лицу.

Также в Конституции прописаны конкретные случаи, по которым президент прекращает свои полномочия: отставка, смерть, невозможность выполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент.

При этом закон о военном положении гласит, что в условиях военного положения запрещается проведение общегосударственных и местных выборов.

И в случае окончания срока полномочий президента они продолжаются до избрания нового президента после окончания военного положения. Выборы должны быть назначены Радой не позднее чем через месяц после окончания военного положения.

Отмечается, что запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции. Именно на этом основании сейчас противники Зеленского, а также ряд юристов, и поднимают вопрос о его нелегитимности после 20 мая.

Президентские выборы должны были состояться в Украине 31 марта 2024 года. 20 мая текущего года истекает определенный конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского. Глава фракции украинского парламента «Слуга народа» Давид Арахамия 25 ноября заявил, что в 2024 году в Украине не будет ни президентских, ни парламентских выборов. 30 ноября все фракции в Верховной раде подписали соответствующий документ.