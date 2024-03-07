Центральный банк Венгрии подписал соглашение о сотрудничестве с монгольской контролирующей организацией

// reuters.com

CentralAsia (MNG) - Национальный банк Венгрии (НЦВ) подписал соглашение о совместном сотрудничестве в области финансового надзора с Комиссией финансового регулирования Монголии (КФР), сообщил НБВ в среду.

Соглашение охватывает, среди прочего, обмен информацией и знаниями между властями, проведение совместных исследовательских проектов и организацию мероприятий по обмену знаниями, говорится в заявлении центрального банка.

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