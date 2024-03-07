Зима в Узбекистане была на 1,5−2,6 градуса теплее нормы, - «Узгидромет»

CentralAsia (UZ) - Средняя температура воздуха минувшей зимой в Узбекистане была на 1,5−2,6 градуса выше климатической нормы. Основной вклад в «положительную аномалию» внёс январь, говорится с обзоре «Узгидромета».

Январь по большей части территории страны (кроме севера) вошёл в тройку самых тёплых январей за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на 3−4 градуса, а по северу — на 1−2 градуса.

Тёплым был и декабрь. Несмотря на значительную волну холода во второй декаде, средняя месячная температура декабря оказалась на 1,5−2 градуса, а по югу — на 2,5−3 градуса выше нормальных значений.

Температурный режим февраля соответствовал среднемноголетним значениям.

Самые низкие температуры воздуха зимой по большей части территории Узбекистана были зафиксированы в декабре.

В Ташкенте минимум декабрьской температуры — минус 15,9 градуса был самым низким за последнее тридцатилетие.

Температурный режим февраля был неоднородным. Первая половина месяца, за исключением самого его начала (1−4 февраля), была очень тёплой — в среднем на 7−8 градусов Цельсия, а по северным областям — на 10−12 градусов теплее нормы,

В отдельные дни максимальная температура даже по северу страны достигала +20…+23 градусов, а по южным районам — +24…+26.

Согласно климатическим данным, такая температура больше характерна для середины весны, чем для окончания зимы. Но в истории метеорологических наблюдений бывали годы, когда температура воздуха в феврале повышалась до +25…+27 градусов, по югу — до +29…+32.

16−17 февраля вторжение холодного арктического воздуха резко понизило температурный фон, и вся вторая половина месяца в среднем была на 5 градусов холоднее нормы. В самые холодные ночи этого периода температура воздуха понижалась до −5…−10 градусов, по югу — до 0…-4, по северу — до −12…−15 градусов.

Такие значения температуры в феврале — вполне обычное явление, отметили в «Узгидромете». Даже в этом веке бывали феврали, когда ночная температура понижалась до −15…−20 градусов, по северу — до −25…−30.

Средняя месячная температура февраля по большей части территории Узбекистана была близкой к среднемноголетним значениям. По северу февраль был на 1,5−2 градуса теплее климатической нормы.

Месячное количество осадков по большей части территории Узбекистана было меньше, местами около нормы, по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Кызылкумов — значительно меньше нормы (менее 30%).

В тёплый период месяца (с 5 по 15 февраля) осадки выпадали редко, по равнинной территории — только в виде дождя и были, в основном, небольшой интенсивности.

В самом начале и во второй половине месяца осадки выпадали чаще, в основном в виде снега, и были более интенсивными. В этот период по равнинной территории страны часто образовывался снежный покров. По числу дней со снежным покровом февраль оказался самым снежным за прошедшую зиму.

В горных районах снежный покров сохранялся в течение месяца. В горах Ташкентской и Наманганской областей высота снега на конец месяца составляла 70−115 см, по горным районам Кашкадарьинской области — 30−50 см, что соответствует среднемноголетним значениям, но на 15−25% меньше, чем в конце февраля прошлого года.