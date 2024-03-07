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За первые два месяца 2024 года объем внешней торговли Монголии вырос на 11,5%

CentralAsia (MNG) -  За первые два месяца 2024 года объем внешней торговли Монголии вырос на 11,5 проц. в годовом выражении, составив 3,8 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в четверг Главным таможенным управлением страны.

За указанный период в стране зарегистрировано положительное сальдо торгового баланса, поскольку экспорт превысил импорт на 644,4 млн долларов США.

На увеличение экспорта главным образом повлиял экспорт сырья животного происхождения и минеральных продуктов.

По сообщению Главного таможенного управления Монголии, к настоящему моменту Китай по-прежнему остается главным импортером монгольских товаров.

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