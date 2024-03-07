Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год

Александр Павлюк

CentralAsia (CA) - Украина в этом году планирует перехватить инициативу на фронте, а ближайшая задача - стабилизировать его линию. Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, сообщает «Страна.ua».

По его словам, армия РФ стремится занять максимально большие территории до выборов президента в России.

«Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется», - заверил Павлюк.

Он добавил, что самая напряженная ситуация сейчас на трех направлениях: авдеевском, под Часовым Яром и у Тернов в сторону Лимана. Там ежедневно идут тяжелые бои, но ВСУ держатся уверенно.