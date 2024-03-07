Минэнерго Узбекистана сняло ограничения на работу метановых заправок

CentralAsia (UZ) - С 7 марта власти Узбекистана сняли ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«В связи с возвращением давления природного газа к нормативному значению с сегодняшнего дня будут открыты все автомобильные газонаполнительные компрессорные станции», — говорится в сообщении.

Работа всех АГНКС в Узбекистане была приостановлена после того, как 17 февраля произошло аварийное отключение на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области. В результате отключились восемь газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и два агрегата на станции «Учкир», принадлежащей Газлийскому газоперерабатывающему заводу. Это привело к снижению объема газа и давления в магистральных газопроводах.

На брифинге 6 марта пресс-секретарь Минэнерго Хасан Ташходжаев сообщил, что ограничения на работу АГНКС снимались постепенно. В частности, 6 марта через 894 таких точки было продано около 9 млн кубометров метана и 940 тысяч тонн сжиженного газа. Всего в Узбекистане насчитывается 1517 АГНКС.

Бензином и дизельным топливом население и отрасли экономики обеспечиваются в объеме, полностью покрывающем существующие потребности, подчеркнул Ташходжаев. Так, 6 марта АО «Узбекнефтегаз» поставило на все АЗС республики 5773 тонны бензина.

Метан является самым популярным видом топлива для транспортных средств в Узбекистане. По данным Агентства статистики на 1 января 2022 года, газ используют 65% водителей, бензин — 24,4%, пропан — 8,4%, дизельное топливо — 2,2%.