Ученые впервые за 200 лет заметили серого кита в Атлантическом океане

Серый кит впервые за 200 лет приплыл к Атлантике

CentralAsia (CA) - Ученые заметили в Атлантическом океане одинокого серого кита, который 200 лет считался вымершим в этом регионе. На его возвращение повлияло изменение климата, сообщает Forbes.

Серый кит проплывал почти в 50 километрах от острова Нантакет, являющегося частью американского штата Массачусетс. В это время он нырял, выныривал и чем-то питался.

Хотя серые киты не находятся на грани исчезновения, они обитают только в северной части Тихого океана. Это произошло из-за того, что более двух веков назад в Атлантике их истребили китобои.

По словам ученых, серый кит снова оказался в Атлантике из-за изменения климата. В частности, в Северном Ледовитом океане, обеспечивающем китам свободный ото льда проход между Атлантическим и Тихим океанами, потеплели воды.

Как отмечает сотрудница Центра океанических исследований Андерсона Кебота Орла О'Брайен, это наблюдение является «напоминанием о том, как быстро морские виды реагируют на изменение климата, если им предоставляется такая возможность».

В целом в Атлантике наблюдается сокращение популяции всех видов китов, восстанавливающихся после веков китобойного промысла. Наибольшее беспокойство вызывает североатлантический кит. Их осталось около 360 особей, среди которых только 70 размножающихся самок.