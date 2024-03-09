Ученые раскрыли тайну подвижности гигантской звездной дюны в Марокко

Звездная дюна, известная как Лала-Лалия

CentralAsia (CA) - Исследователи определили возраст звездной дюны Лала Лаллия, расположенной на юго-востоке Марокко. Они также выяснили, как она сформировалась и двигается по пустыне.

Песчаные дюны – невнятно пирамидальные песчаные образования высотой примерно 300 метров. Они формируются в пустынях Земли, а также на Марсе и Титане. Однако сам процесс называют чудом из-за его таинственности, пишут The Guardian и Reuters.

«Это удивительные вещи, одно из природных чудес света. С земли они похожи на пирамиды, но с воздуха вы видите вершину, которая расходится от нее в трех-четырех направлениях, поэтому они выглядят как звезды», – отметил профессор Джефф Даллер с кафедры географии и наук о земле в Абериствите (Вельс).

В журнале Scientific Reports ученые опубликовали первое углубленное исследование звездной дюны, известной как Лала Лаллия (в переводе с берберского языка – «высшая священная точка»). Ее высота достигает 100 метров, а ширина – 700 метров.

Исследователи выяснили, что на основе дюны – 13 тысяч лет, но верхняя часть ее структуры была сформирована только на протяжении последней 1 тысячи лет.

«Она оказалась удивительно молодой.

Ее основа окончила формироваться примерно до 9 тысяч лет назад.

Потом поверхность стабилизировалась. Мы думаем, что тогда было немного влажнее, чем сегодня. Мы видим следы старых корней растений, а это свидетельствует о том, что дюна стабилизировала растительность.

Кажется, она оставалась таковой примерно 8 тысяч лет. Затем климат снова начал меняться, и эта звездная дюна начала расти», – рассказал ученый.

Причиной образования дюны Даллер называет накопление песка, вызванное тем, что ветер дует в двух противоположных направлениях – с юго-запада и северо-востока. Устойчивый третий ветер, дующий с востока, медленно смещает дюну к западу со скоростью примерно 50 сантиметров в год.

«Это важно учитывать при строительстве дорог, трубопроводов или любой инфраструктуры», – объяснил ученый.