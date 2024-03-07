Посольство КНР в Монголии устроило торжественный прием по случаю Международного женского дня

CentralAsia (MNG) - Посольство КНР в Монголии в среду устроило торжественный прием по случаю Международного женского дня.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя Великого государственного хурала /парламент/ Монголии Салдангийн Одонтуяа, представители правительства, политических партий, общественных групп и СМИ страны, а также аккредитованные в Монголии дипломатические представители различных стран.

Выступая на мероприятии, посол КНР в Монголии Шэнь Миньцзюань отметила, что женщины занимают «целую половину неба» в каждой семье и во всех сферах жизни общества, особенно в Монголии. «Вот почему сегодня вечером у нас собралось так много замечательных женщин», — сказала дипломат.

Шэнь Миньцзюань подчеркнула, что даже в мирной и стабильной обстановке стихийные бедствия могут оказать огромное влияние на жизнь и благополучие женщин. Одним из таких примеров стала недавняя сильная снежная буря в Монголии. «В новостях я видела усталые лица женщин-пастушек, озабоченных благополучием своих семей. Увидев произошедшие в ряде монгольских аймаков белый и железный дзуд /зимнюю бескормицу скота/, многие китайские компании пожертвовали фураж, топливо и деньги, приняли активное участие в местных спасательных операциях. Я также хотела бы объявить, что Китайское общество Красного Креста пожертвовало 100 тыс. юаней Монгольскому обществу Красного Креста», — заявила посол.

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