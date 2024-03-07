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Песков назвал Монголию важным историческим партнером России
// РБК

CentralAsia (MNG) -  Россия рассматривает Монголию как важного исторического партнера, союзника и друга. Две страны всегда помогали друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые», проходящего на площадке Всемирного фестиваля молодежи.

«Монголия - это очень важный наш партнер, исторический партнер. Это наш исторический союзник и друг, друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия и Монголия сотрудничают в области железных дорог, в топливной сфере. «Речь идет о таких крупных межгосударственных и крупных корпоративных проектах», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что страны также взаимодействуют в сельском хозяйстве. В частности, российский бизнес проявляет большой интерес к животноводству в Монголии

источник: ТАСС

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