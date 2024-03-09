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Рекордное повышение температур ожидают учёные из-за феномена Эль-Ниньо

CentralAsia (CA) -  Рекордное повышение температур ожидают учёные из-за феномена Эль-Ниньо, сообщает The Guardian.

Анализ показал, что в 2024 году это климатическое явление вероятно приведёт к усилению глобального потепления и новым температурным рекордам от Амазонки до Аляски.

Беспрецедентную жару в период до июня также могут испытывать прибрежные районы Индии у Бенгальского залива, Южно-Китайского моря, а также Филлипины и Карибы. После этого, по прогнозам экспертов, Эль-Ниньо может ослабнуть.

«Это надвигающееся тепло повышает риски круглогодичных морских тепловолн, провоцирует угрозу лесных пожаров и других негативных последствий в Аляске и в бассейне Амазонки», – сказал доктор Нин Цзян из Китайской академии метеорологических наук.

Ранее, в результате действия Эль-Ниньо, июнь 2023 года стал сам самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

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