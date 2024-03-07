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В Монголии обсудили изучение английского языка

CentralAsia (MNG) -  Дискуссионная встреча по вопросам улучшения преподавания английского языка в Монголии была организована в рамках «Программы поддержки изучения английского языка для всех», утвержденной постановлением правительства.

Эта встреча была организована министерством образования и науки совместно с посольством США в Монголии. Помимо послов США, Великобритании, Канады, Австралии, Индии и Франции на встрече присутствовали послы Чехии, Польши и Южной Кореи, реализующие англоязычные программы, а также руководители международных организаций, таких как Корпус мира и ПРООН.

В ходе встречи министр образования и науки Л.Энх-Амгалан представил шесть основных реформ в сфере образования, включая реформу учебной программы, оценку школ и учителей, повышение квалификации учителей, финансирование, основанное на результатах и цифровой переход. Также были представлены ход реализации программы по английскому языку «Pearson» и программы по математике «Eduten», которые реализуются в нашей стране, для подготовки монгольских граждан, способных конкурировать в мире.

Международные представители высоко оценили инициативу министерства образования и науки Монголии по локализации стандартов международных образовательных учреждений и выразили поддержку повышению качества преподавания и увеличению количества преподавателей английского языка, а также реализации программ обмена.

Источник:montsame

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