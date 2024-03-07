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В Улан-Удэ состоялся концерт "Найрамдал". ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Мероприятие прошло 6 марта в рамках культурного обмена, договора о дружбе и сотрудничестве между Монголией и Республикой Бурятия.

Гостей приветствовал Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Хочу еще раз подчеркнуть, что наши народы связывает вековая дружба, вековая история. В этом году исполняется 85 лет победе на Халхин-Голе. Это большой праздник, к нему мы тоже готовимся. Концерт такого замечательного ансамбля Главного управления полиции Монголии для нас большая радость. Большая честь принимать, встречать наших друзей у себя дома».

Творческий коллектив ансамбля, включающий в себя вокалистов, оркестр, балет и хор, показал лучшие номера своего репертуара: симфонические сюиты, известные песни на монгольском, русском и бурятском языках, этюды на морин-хуре, монгольские народные, военные и современные танцы.

Фото:скриншот / buryatiaofficial

Источник:buryatiaofficial

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