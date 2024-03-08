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На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломался автомобиль

CentralAsia (MNG) -  В Алтайском крае спасатели помогли монгольской многодетной семье, которая замерзала на дороге из-за поломки их машины, сообщили в управлении МЧС по региону.

Легковушка застряла в 10-градусный мороз в Троицком районе на заснеженной трассе-256. Всего в ней находились пять человек, среди которых трое детей. Никто из семьи не говорил по-русски.

"На помощь им выдвинулся расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по краю. Попавшие в беду граждане Монголии ехали через Республику Алтай в Казахстан. Сломавшийся автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину и детей доставили в пункт обогрева", - говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль починили, всех членов семьи согрели и отправили в дальнейший путь.

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