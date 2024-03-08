СФУ примет первых студентов из Монголии в новом учебном году

CentralAsia (MNG) - Студенты из Монголии впервые поступят на программы бакалавриата в Сибирский федеральный университет (СФУ) в новом учебном году. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС проректор по учебной работе вуза Денис Гуц.

«В текущий момент студенты в нашем университете обучаются из 63 стран, мы ожидаем позитивную тенденцию. За последние два года общее количество обучающихся в нашем университете увеличилось на 40%. Как и в большинстве университетов Сибирского федерального округа более половины студентов - это из люди стран СНГ. В приоритете это студенты из Центральной Азии - Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан. <…> В этом году к нам приедут первые студенты из Монголии», — сказал Гуц.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, в прошлые годы студенты из Монголии обучались в СФУ на подготовительном факультете, на курсах русского языка, а затем поступали в другие вузы. С 2024 года вуз будет после подготовки принимать на программы института цветных металлов. В рамках программы стипендиальной поддержки компании «Русал» СФУ готовится к приезду девяти студентов из Монголии, сейчас они начали изучать русский как иностранный в режиме онлайн.

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