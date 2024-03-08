За первые два месяца 2024 года МонголБанк закупил 2,3 тонны золота

CentralAsia (MNG) - За первые два месяца 2024 года МонголБанк или ЦБ Монголии закупил 2,3 тонны золота /более 81 тыс. унций/ у юридических и физических лиц. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«К настоящему моменту Центробанк покупает золото у старателей и золотодобывающих предприятий по ценам, установленным на Лондонской бирже металлов», — отмечается в официальном сообщении.

По состоянию на февраль курс покупки золота ЦБ Монголии составлял 65,2 доллара США за грамм, что соответствует низкой ставке на Лондонской бирже металлов, заявили эксперты Центробанка.

Согласно данным ЦБ Монголии, к настоящему моменту золотовалютные резервы страны достигли 4,9 млрд долларов США.

Напомним, что в 2023 году ЦБ Монголии приобрел 17,8 тонны золота.

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