В Монголии за нелегальную охоту на снежного барса задержали браконьера

CentralAsia (MNG) - В Монголии за нелегальную охоту на снежного барса и попытку продать шкуру животного задержали браконьера. Снежный барс относится к редким и исчезающим видам животных и занесен в Красную книгу Монголии. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Экологической полиции страны.

«Мужчина был арестован после нелегальной охоты на снежного барса в сомоне Булган монгольского аймака Ховд и при попытке продать шкуру животного в Улан-Баторе. В настоящее время дело расследуется», — говорится в официальном сообщении.

По данным Всемирного фонда дикой природы /WWF/ Монголии, более 20 проц. всех снежных барсов, существующих в мире, обитают на территории Монголии, в горных хребтах Алтая, Саяна и Хангая. На данный момент площадь ареала обитания 953 взрослых особей, находящихся под мониторингом, составляет 328 тыс. кв. км.

Согласно недавно внесенным изменениям в Закон о животных и Уголовный кодекс Монголии, за незаконную охоту на снежного барса, занесенного в Красную книгу Монголии как редкое животное, предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 млн тугриков /более 11,8 тыс. долларов США/ или лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

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