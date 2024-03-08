Премьер-министр Монголии принял федерального министра цифровых технологий и транспорта ФРГ

CentralAsia (MNG) - 6 марта,премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял федерального министра цифровых технологий и транспорта Федеративной Республики Германия Фолькера Виссинга и сопровождающих его делегатов.

В ходе встреч премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил, что отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнёрства в ходе государственного визита Федерального Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Монголию и выразил благодарность делегации во главе с Федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии в составе представителей частного сектора и профессиональных ассоциаций совершил рабочий визит в Монголию для реализации соглашений.

Также премьер-министр Монголии отметил, что правительства заключили соглашение об автомобильном транспорте, которое повлияет на развитие торговли, транспортной логистики и экономических отношений, а также окажет большое влияние на активизацию сотрудничества в автомобильно-транспортном секторе.

Как страна, не имеющая выхода к морю и обладающая обширной территорией, премьер-министр отметил, что правительство Монголии уделяет большое внимание развитию автомобильной, воздушной и железнодорожной инфраструктуры, и, исходя из особенностей своего географического положения, соединяющего Азию и Европу, Монголия имеет возможность играть решающую роль в региональной и международной инфраструктурной сети. Стороны обменялись мнениями по различным темам, включая увеличение частоты рейсов между двумя странами, уменьшение пробок на дорогах, а также обучение монгольской молодежи в Германии в области автомобильного дорожного строительства, транспортной логистики и цифровизации.

Федеральный министр Германии выразил признательность Монголии за достижения в использовании новейших информационных технологий и оцифровке государственных услуг и заявил о своей приверженности вкладу в обогащение отношений двух стран экономическим содержанием и поддержке сотрудничества частного сектора.

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