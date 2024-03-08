Первый запуск спутника ознаменовал новую эру монгольской космической отрасли

CentralAsia (MNG) - 4 марта, Монголия стала последней страной, вошедшей в мировую космическую индустрию, запустив свои первые спутники, открывая новую эру инноваций и инвестиций для растущего технологического сектора страны.

Два низкоорбитальных наноспутника были успешно запущены в космос на борту ракеты Falcon-9 компании Space-X с космодрома базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 4 марта 2023 года.

Спутники Cubesat, получившие названия Ondosat-Owl-1 и Ondosat-Owl-2, были построены монгольской компанией Ondo Space и успешно прошли строгие экологические испытания в Технологическом институте Кюсю в Японии.

Правительство Монголии также объявило, что создаст «космическую песочницу» для поддержки дальнейшего роста отечественного космического сектора. Эта всеобъемлющая новая структура обеспечит нормативную и политическую поддержку компаниям для проведения испытаний и исследований и разработок в Монголии, используя при этом недавно расширенные возможности связи и конкурентоспособный кадровый резерв страны.

Двойная спутниковая сеть и космическая «песочница» сделают Монголию ценным местом для инвестиций и исследований для глобальных компаний в космическом и технологическом секторах.

«Историческое достижение Монголии по отправке человека в космос в 1981 году заложило основу для сегодняшнего знаменательного события, продемонстрировав быстрое развитие наших отечественных космических усилий. Эта веха знаменует собой лишь начало нашего пути к развитию динамичной отечественной космической отрасли.

Благодаря тщательно продуманной политике Монголия стремится стать ведущим мировым центром инноваций и исследований в области космических технологий», — прокомментировал премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«Монголия представляет огромный потенциал для бизнеса в этом динамичном и быстрорастущем секторе. Внедрение нормативной «песочницы» в комплексной законодательной базе, направленной на облегчение бизнес-среды для передовых технологий, гарантирует, что правительство активно будет способствовать постоянному росту и инновациям во всех ключевых сферах. такие области, как космическая экономика, искусственный интеллект, Интернет вещей и другие новые технологии.

Используя свои дружеские отношения с ключевыми заинтересованными сторонами в космической экономике, Монголия также стремится развивать свой кадровый резерв для укрепления своих позиций на мировом рынке», — заявил министр цифрового развития и коммуникаций Монголии г-н Учрал Ням-Осор.

Основатель и президент Ondo Space г-н Анар Чинбаатар прокомментировал: «Мы очень рады быть частью этого исторического момента для страны, запуская на орбиту наш первый в истории монгольский спутник. Это достижение является свидетельством напряженной работы и самоотверженности нашей команды, а также поддержки правительства Монголии в расширяя наши возможности в области космических технологий.

Правительство Монголии также в настоящее время ведет переговоры со SpaceX по изучению вариантов запуска первого в стране высокоорбитального национального спутника, который в настоящее время строится французской компанией Thales Alenia Space, и является последней вехой в амбициозной и широкомасштабной программе правительства Монголии по развивать отечественную космическую экономику.

Обеспечение цифровой трансформации по всей Монголии является одним из центральных столпов правительственной программы «Видение 2050» и новой политики восстановления. Он продолжает укреплять партнерство со странами «Большой семерки» для изучения возможностей сотрудничества в области космоса в мирных целях.

источник: middleasiannews.com

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