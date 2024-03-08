Что вы не знаете о женщинах? 13 фактов и цифр о женщинах на сегодняшний день

Казахстан, общество

9:34, 08 марта 2024

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CentralAsia (KZ) - Сколько процентов населения мира и Кыргызстана составляют женщины, сколько женщины тратят ежедневно на домашнее хозяйство, кто самая богатая женщина мира и другие факты и цифры о женщинах мы собрали в Международный женский день. По данным countrymeters 49,5% населения в мире составляют женщины. В Кыргызстане этот показатель равен 50,7%.

Дания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Исландия — идеальные страны для женщин. Такой вывод сделали в ходе оценки гендерного равенства, безопасности, прогресса, равенства доходов, соблюдение прав человека. Исследование провел Институт по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета (GIWPS).

Худшей страной для жизни женщин считается Афганистан. Основной причиной этому считается движение Талибан, которое жестко ограничивает права женщин в стране, использует политические преследования, репрессии и даже убийства.

Франсуаза Бетанкур Майерс — самая богатая женщина в мире. Она — внучка основателя компании L’Oréal и заместитель председателя совета директоров — первая женщина в мире, чье состояние превысило $100 млрд.

Около 129 млн девочек во всем мире не имеют возможности ходить в школу.

По данным ЮНИСЕФ, более 650 миллионов женщин во всем мире вышли замуж в детском возрасте. Каждый год по меньшей мере 12 миллионов девочек вступают в брак до того, как им исполнится 18 лет. Детские браки приводят к масштабным социальным последствиям и повышают риск сохранения порочного круга нищеты на протяжении нескольких поколений.

Около трети замужних женщин в развивающихся странах сообщили, что их мнение практически не учитывается, либо они вовсе не допускаются к принятию решений относительно собственного здоровья.

Мужчины прибегают к самоубийствам в 4 раза чаще, чем женщины. Смертность мужчин в результате дорожно-транспортных происшествий также в 4 раза выше, чем среди женщин.

В Кыргызстане никогда не было женщин-мэров. А представленность женщин в Парламенте составляет лишь 21 человек.

Кыргызстанки тратят в среднем по 4 часа 20 минут в сутки (более 18% времени) на неоплачиваемую работу по дому. Мужчины в среднем тратят около часа.

За 2023 год в Кыргызстане зарегистрировано более 10 тыс. случаев домашнего насилия, 95% жертв — женщины. Но эти цифры не могут быть точными, так как более 60% женщин, подвергшихся насилию, не обращаются в милицию.

В 2023 году Кыргызстан стал самой опасной страной для женщин в Центральной Азии. Согласно опубликованному рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан оказался на 95-м месте из 177 стран. Казахстан — на 80-й позиции, Таджикистан занял 90-е место, а Узбекистан оказался 94-м в списке.

Первый Марш солидарности за женские права в Кыргызстане прошёл в Бишкеке в 2013 году. Сейчас это ежегодная акция. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения