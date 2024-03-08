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Скончался автор манги Dragon Ball, иллюстратор Акира Торияма

CentralAsia (KZ) -  В Японии на 69-м году жизни скончался иллюстратор, автор манги Dragon Ball («Жемчуг драконаг») Акира Торияма. Об этом 8 марта сообщил журнал Weekly Shonen Jump, который публиковал его работы.

В издательстве отметили, что иллюстратор скончался 1 марта из-за острой субдуральной гематомы.

Торияма родился 5 апреля 1955 года в Киёсу, в 1974-м он окончил ремесленное училище префектуры на отделении дизайна, а через три года стал работать художником в издательстве Shueisha.

Его работы начали публиковаться в начале 1980-х, он является создателем таких манг, как Wonder Island («Волшебный остров»), Dr. Slump («Доктор Сламп»), Sand Land («Страна песков») и других.

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