В США могут запретить Тик-Ток: Комитет конгресса утвердил законопроект

CentralAsia (KZ) - Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может запретить на территории страны работу соцсети TikTok. Об этом сообщил Reuters.

Из документа следует, что у ByteDance, которому принадлежит соцсеть, есть шесть месяцев, чтобы отказаться от своих прав на приложение TikTok, иначе оно будет полностью запрещено на территории США.

Представители китайской компании отметили, что этот закон имеет заранее предопределенный результат: полный запрет TikTok в США.

«Правительство пытается лишить 170 млн американцев их конституционного права на свободное выражение мнений. Это нанесет ущерб миллионам предприятий, лишит художников аудитории и разрушит средства к существованию бесчисленных творцов по всей стране», — сообщили они.

Ранее, 6 марта, стало известно, что в палате представителей конгресса США подготовили законопроект о запрете TikTok. Республиканец от штата Висконсин Майк Галлахер и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти представили проект, в котором говорится, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

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