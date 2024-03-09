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Посольство США предупреждает об угрозе терактов в Москве

CentralAsia (CA) -  Посольство США предупреждает об угрозе терактов в Москве в течение 48 часов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте посольства.

По данным США, экстремисты планируют атаковать массовые мероприятия в Москве, в том числе концерты.

Гражданам США рекомендуется избегать мест массового скопления людей, быть в курсе своих близких и следить за новостями.

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