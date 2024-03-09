Посольство США предупреждает об угрозе терактов в Москве
- Азия и мир, происшествия
- 8:46, 09 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Посольство США предупреждает об угрозе терактов в Москве в течение 48 часов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте посольства.
По данным США, экстремисты планируют атаковать массовые мероприятия в Москве, в том числе концерты.
Гражданам США рекомендуется избегать мест массового скопления людей, быть в курсе своих близких и следить за новостями.
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