На Гаити продлено чрезвычайное положение

CentralAsia (CA) - На Гаити до 3 апреля продлено чрезвычайное положение и комендантский час.

Как пишет euronews, исполняющий обязанности премьер-министра Патрик Мишель Буавер опубликовал соответствующее коммюнике, уточнив, что на период ЧП все публичные демонстрации запрещены, нарушители будут задержаны.

В некоторых районах Порт-о-Пренса по-прежнему раздаются выстрелы, но в других восстановилось спокойствие, ряд магазинов и банков открылись по ограниченному графику.

Группа манифестантов бросила вызов чрезвычайному положению, пройдя маршем по улицам столицы в четверг с требованием новых лидеров для страны.

Изначально трёхдневный комендантский час был объявлен в выходные, но банды продолжали нападать на полицейские участки и другие государственные учреждения по ночам. За беспорядками стоит банда «G9 и семья» во главе с бывшим офицером элитной полиции Джимми Шеризье. Он заявил, что намерен помешать возвращению премьер-министра и вынудить его уйти в отставку. Национальная полиция Гаити, обладающая ограниченным персоналом и ресурсами, изо всех сил пытается сдержать насилие.

Премьер-министр Ариэль Генри находится в Пуэрто-Рико, где он приземлился во вторник после того, как ему запретили приземляться в соседней Доминиканской Республике. Нападения на Гаити начались неделю назад, вскоре после того, как Ариэль Генри согласился провести всеобщие выборы в середине 2025 года во время участия во встрече лидеров стран Карибского бассейна.