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На большей части Казахстана ожидаются дождь и снег

CentralAsia (KZ) -  В предстоящие дни погоду большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронты, связанные с Северным и Южным циклонами. Об этом сообщает Казгидромет.

Они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, усилением ветра и метелью. Сильный дождь прогнозируется 9 марта на юге и в горных районах юго-востока, сильные осадки (дождь, снег) - 9 марта на юге, в центре, 10 марта на востоке республики.

В температурном фоне страны значительных изменений не ожидается.

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