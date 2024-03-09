Монгольская конина будет поставляться на японский рынок

CentralAsia (MNG) - В столице Японии Токио продолжается продовольственная экспортная выставка «Foodex Japan-2024». В нем принимают участие 2000 компаний из 70 стран мира и 1000 компаний из Японии с целью представить продукты питания и производственное оборудование.

На выставке такие монгольские компании, как «Maкс фууд», «Булган мах маркет», «Газар Шим», «Дорнод мах маркет», «Silk Road Trading», «Станпдарт фууд», «Tэсо», «Дэй чаннел», «Дуурэн Фууд», «Моэнзим Мед» и «Рефлекс» продвигают свои национальные товары и продукты.

В рамках выставки монгольская бизнес-группа посетила предприятие «Намэгата фаамуз бриж» в Намегате, префектура Ибараки, Япония, и ознакомилась с тем, как происходит выращивание, хранение, переработка сырья, производство продукции и управление продажами в координации с туристической отраслью.

По итогам международного мероприятия монгольская мясная компания «Булган мах маркет» заключила договор с японским импортером о поставках монгольской конины и ее субпродуктов на японский рынок. В результате конина, выращенная в здоровой окружающей среде Монголии, была оценена как чистая органическая и будет поставляться на японский рынок.

источник: Монцамэ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения