КНБ Казахстана подтвердил, что ФСБ России ликвидировала двух казахстанцев при попытке организовать теракт
- Казахстан, происшествия
- 15:07, 09 марта 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали двух казахстанцев при попытке организации теракта в Москве.
«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», - говорится в сообщении КНБ.
Комитет отметил, что с их стороны по данному факту ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества, сообщает КНБ.
Ранее ФСБ России сообщила о ликвидации подозреваемых в подготовке нападения на синагогу. По данным СМИ, двое граждан Казахстана въехали в Россию 28 февраля.
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