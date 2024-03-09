КНБ Казахстана подтвердил, что ФСБ России ликвидировала двух казахстанцев при попытке организовать теракт

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CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали двух казахстанцев при попытке организации теракта в Москве.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», - говорится в сообщении КНБ.

Комитет отметил, что с их стороны по данному факту ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества, сообщает КНБ.

Ранее ФСБ России сообщила о ликвидации подозреваемых в подготовке нападения на синагогу. По данным СМИ, двое граждан Казахстана въехали в Россию 28 февраля.

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