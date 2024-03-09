Глава МИД Армении заявил, что в стране «активно обсуждается» идея вступления в ЕС

CentralAsia (CA) - В Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея вступления в Евросоюз, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», - передает его слова «Интерфакс».

По его словам, у народа Армении есть европейские устремления.

«И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать», - заявил Мирзоян.

Он отметил, что ЕС, США содействуют демократическим реформам Армении и институциональным преобразованиям.

«Важно по возможности диверсифицировать, расширить круг партнеров, союзников. Это путь, по которому мы движемся, существенно углубляя наши отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или же, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим с Индией отношения совершенно нового качества. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями», - заявил глава армянского МИД.

Ранее спикер парламента республики Ален Симонян заявлял, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС.