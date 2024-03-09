В начале недели в Узбекистане пройдут дожди

CentralAsia (UZ) - В Узгидромете рассказали какая погода ждет узбекистанцев в начале следующей недели, передает Podrobno.uz.

C 11 по 13 марта в Узбекистане ожидается теплая, но дождливая погода. В горных районах республики сохраняется лавинная опасность, сообщает Узгидромет.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность. 11 марта местами возможен дождь. 12-13 марта без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-12 марта от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. 13 марта ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. В дневное время 11 марта от 8 до 13 градусов тепла. 12-13 марта — от 6 до 11 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность. 11 марта местами возможен дождь. 12-13 марта — без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 11 марта местами с усилением до 15-18 м/с. Температура 11 марта ночью 5-10 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, 12-13 марта ночью 3-8 градусов тепла, днем 7-13 градусов тепла.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях также ожидается переменная облачность. 11-12 марта местами возможны дожди, 13 марта — без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 11 марта местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 11 марта 13-18 градусов тепла, 12-13 марта 8-13 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях также ожидается переменная облачность. 11-12 марта местами пройдут дожди. 13 марта — без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-12 марта 5-10 градусов тепла, 13 марта 3-8 градусов тепла, днем 11 марта 13-18 градусов тепла, 12-13 марта 9-14 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность. 11 и 13 марта без осадков, а 12 марта местами возможен дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11 и 13 марта 2-7 градусов тепла, 12 марта 5-10 градусов тепла, днем 11 марта 11-16 градусов тепла, 12-13 марта 7-12 градусов тепла.

По предгорным и горным районам республики ожидается переменная облачность. 11-12 марта местами возможны дожди, 13 марта — без осадков. В горах сохраняется лавинная опасность. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 11 марта местами с усилением до 15-18 м/с. Температура 11 марта ночью 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, днем 5-10 градусов тепла; 12 марта ночью и днем 0-5 градусов тепла; 13 марта ночью и днем 0-5 градусов мороза.