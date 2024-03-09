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На Солнце зарегистрирована вспышка высокого класса

CentralAsia (KZ) -  9 марта в 00:26 по московскому времени зарегистрирована вспышка М1.3 на Солнце. Об этом сообщил российский Институт прикладной физики имени Е. К. Федерова.

Вспышка была в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S14W15) и длилась 13 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от силы рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Ученые уточнили, что влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R5 означает экстремальное.

По прогнозу Института на 9 марта, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле может быть неустойчивым.

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