На Солнце зарегистрирована вспышка высокого класса
- Казахстан, происшествия
- 18:29, 09 марта 2024
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CentralAsia (KZ) - 9 марта в 00:26 по московскому времени зарегистрирована вспышка М1.3 на Солнце. Об этом сообщил российский Институт прикладной физики имени Е. К. Федерова.
Вспышка была в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S14W15) и длилась 13 минут.
Солнечные вспышки в зависимости от силы рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Ученые уточнили, что влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R5 означает экстремальное.
По прогнозу Института на 9 марта, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле может быть неустойчивым.
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