Бывшего президента Гондураса признали виновным в сговоре с наркоторговцами

CentralAsia (CA) - Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес вступил в сговор с наркоторговцами и использовал своих военных и национальную полицию для того, чтобы тонны кокаина беспрепятственно попадали в США. Такой обвинительный вердикт вынес суд присяжных в федеральном суде Нью-Йорке.

Как пишет euronews, эти обвинения предусматривают обязательное минимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы и максимальное - пожизненное. Вынесение приговора назначено на 26 июня, однако адвокат Эрнандеса Сабрина Шрофф уже заявила, что будет подана апелляция.

В свою очередь прокурор Дэмиан Уильямс в своем заявлении выразил надежду, что обвинительный приговор «послужит сигналом для всех коррумпированных политиков, которые захотят пойти по аналогичному пути».

Он добавил, что у Эрнандеса «были все возможности стать силой добра в своем родном Гондурасе. Вместо этого он решил злоупотребить своим положением и страной ради личной выгоды и вступил в партнерство с одними из самых крупных и жестоких организаций наркоторговцев в мире».

55-летний Эрнандес был президентом Гондураса два срока, с 2014 по 2022 годы. Он был арестован в своем доме в столице страны Тегусигальпе через три месяца после ухода с поста главы государства и экстрадирован в США в апреле того же года.

Американские прокуроры обвинили Эрнандеса в сотрудничестве с наркоторговцами еще в 2004 году, заявив, что он брал миллионные взятки, пройдя путь от сельского конгрессмена до президента Национального конгресса, а затем и до высшего поста в стране.

В своих показаниях на суде Эрнандес заявил, что деньги от наркобаронов получали практически все политические партии Гондураса, но отрицал, что сам брал взятки.

По его словам, его обвинители сфабриковали свои заявления в попытке добиться снисхождения к своим преступлениям.

«У них у всех есть мотивация лгать, и они профессиональные лжецы», - сказал Эрнандес.

Среди свидетелей на суде были наркоторговцы, которые признали свою ответственность за десятки убийств и заявили, что Эрнандес защищал самых влиятельных кокаиновых дилеров в мире, включая печально известного мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, который отбывает пожизненный срок в США.