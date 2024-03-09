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В ОАЭ объявлено «оранжевое предупреждение» из-за усиления гроз и ливней

CentralAsia (KZ) -  Во всех эмиратах ОАЭ объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за обрушившихся ливней и гроз. Об этом сообщает Khaleej Times.

Власти всем жителям эмиратов рекомендуют оставаться дома. Мероприятия были отменены, а популярные места отдыха закрыты.

Издание сообщает, что многие жители проснулись от шума ливней, темного неба и сильного ветра. Уровень «оранжевой» означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления.

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