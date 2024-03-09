В ОАЭ объявлено «оранжевое предупреждение» из-за усиления гроз и ливней
- Казахстан, происшествия
- 21:35, 09 марта 2024
- Просмотров: 1744
CentralAsia (KZ) - Во всех эмиратах ОАЭ объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за обрушившихся ливней и гроз. Об этом сообщает Khaleej Times.
Власти всем жителям эмиратов рекомендуют оставаться дома. Мероприятия были отменены, а популярные места отдыха закрыты.
Издание сообщает, что многие жители проснулись от шума ливней, темного неба и сильного ветра. Уровень «оранжевой» означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения