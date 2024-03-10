Параатлетка из Монголии завоевала лицензию на Паралимпийские игры «Париж-2024»

CentralAsia (MNG) - Квалификационные соревнования по стрельбе из лука к Летним Паралимпийским играм 2024 года в Париже прошли в Дубае, ОАЭ, с 29 февраля по 9 марта.

Сэлэнгээ Дэмбэрэл завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде среди пяти спортсменок из Монголии, допущенных к участию в Паралимпийских играх «Париж-2024».

Сэлэнгээ является бронзовым призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Азии и во второй раз собирается участвовать в летних Паралимпийских играх.

источник: middleasiannews.com

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