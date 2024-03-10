В Россию из Сирии вернулись 32 ребенка

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CentralAsia (CA) - Курдская сторона вернула России 32 российских детей из лагерей беженцев в сирийском регионе Заевфратье, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как пишет «Коммерсант», омбудсмен встретила борт Военно-космических сил России с детьми на аэродроме Чкаловский. С 2018 года из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции возвращено 546 детей.

В РФ вернулись 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Их сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

Дети пройдут медобследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров. После этого они встретятся с родственниками, у которых будут жить под опекой. Госпожа Львова-Белова пообещала опекунам помощь от региональных уполномоченных по правам ребенка в вопросах образования, медицинского обеспечения детей и получения мер соцподдержки.

Помощь в возвращении детей оказывали сотрудники посольства РФ в Дамаске, военные группировки Вооруженных сил в Сирии и Национального центра управления обороны РФ. Госпожа Львова-Белова поблагодарила за помощь Минобороны, МИД, Минздрав, правительство Москвы и сенатору Константину Басюку за содействие.

Проблема присутствия детей российских граждан на Ближнем Востоке возникла в связи с тем, что некоторые россияне воевали там на стороне «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети. Работа по возвращению детей ведется с 2017 года.