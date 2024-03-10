Эрдоган заявил о последних выборах в своей карьере

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте будут для него последними. Об этом пишет Deutsche Welle.

Эрдоган находится у власти с 2003 года. «Я работаю без перерыва. Мы носимся, затаив дыхание, потому что для меня это финал», - сказал он на встрече Турецкого молодежного фонда (TUGVA).

«Учитывая полномочия, которыми наделил меня закон, эти выборы — мои последние выборы», - сказал он.

Он сказал, что верит, что его консервативная партия «Справедливость и развитие» останется у власти после того, как он покинет свой пост, и назвал предстоящие местные выборы «благословением для братьев, которые придут после меня».

«Произойдет передача доверия», - сказал он.

Эрдоган был избран премьер-министром в 2003 году, а затем президентом в 2014 году.

В 2017 году конституционные изменения упразднили должность премьер-министра, предоставив Эрдогану полную исполнительную власть.

В мае прошлого года Эрдогану не хватило большинства голосов в первом туре президентских выборов. В 2014 и 2018 годах он победил безоговорочно, второго тура голосования не было.

В 2019 году кандидаты от ПСР проиграли муниципальные выборы в самом густонаселенном городе Турции Стамбуле и ее столице Анкаре кандидатам от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) .

Сам Эрдоган был мэром Стамбула с 1994 по 1998 год.