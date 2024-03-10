Кристина Пышкова из Чехии стала Мисс Мира 2024. Фото

- Азия и мир, общество
- 11:31, 10 марта 2024
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- Обновлено: 14:09, 10 марта 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Кристина Пышкова из Чехии стала Мисс Мира 2024. Международный конкурс прошел в Мумбаи, пишет CNN.
В конкурсе приняли участие 111 девушек со всего мира.
В ходе ряда мероприятий предварительного конкурса конкурса, в том числе фитнеса, красоты, таланта и публичных выступлений, несколько участниц завоевали места в топ-40.
После этого список сократился до 12 лучших, а затем до 8 лучших, после чего участники приняли участие в классическом раунде вопросов и ответов, рассматривая темы, обсуждавшиеся на последнем саммите G20.
Кристине Пышковой 23 года. Она учится на юридическом факультете и работает моделью.
После финальной версии четырем участникам оставалось «изложить свою цель» (или благотворительную платформу) троим бизнес-магнатам. Каждая из этих четырех финалистов представлял разные регионы мира: Африку, Америку и Карибский бассейн, Азию и Океанию и Европу.
Вторые места заняли Ясмине Зейтун из Ливана, Аче Абрахамсу из Тринидада и Тобаго и Лесего Чомбо из Ботсваны.
Также были объявлены победительницы континентального конкурса Мисс Мира:
Мисс Мира Азия – Ясмине Зейтун из Ливана;
Мисс Мира Океания – Кристен Райт из Австралии;
Мисс Мира Африка – Лесего Чомбо из Ботсваны;
Мисс Мира Европа – Джессика-Эшли Джейган из Англии;
Мисс Мира Америка – Летиция Фрота из Бразилии;
Мисс Мира Карибы – Аче Абрахамсу из Тринидада и Тобаго.