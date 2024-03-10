Кристина Пышкова из Чехии стала Мисс Мира 2024. Фото

CentralAsia (CA) - Кристина Пышкова из Чехии стала Мисс Мира 2024. Международный конкурс прошел в Мумбаи, пишет CNN.

В конкурсе приняли участие 111 девушек со всего мира.

В ходе ряда мероприятий предварительного конкурса конкурса, в том числе фитнеса, красоты, таланта и публичных выступлений, несколько участниц завоевали места в топ-40.

После этого список сократился до 12 лучших, а затем до 8 лучших, после чего участники приняли участие в классическом раунде вопросов и ответов, рассматривая темы, обсуждавшиеся на последнем саммите G20.

Кристине Пышковой 23 года. Она учится на юридическом факультете и работает моделью.

После финальной версии четырем участникам оставалось «изложить свою цель» (или благотворительную платформу) троим бизнес-магнатам. Каждая из этих четырех финалистов представлял разные регионы мира: Африку, Америку и Карибский бассейн, Азию и Океанию и Европу.

Вторые места заняли Ясмине Зейтун из Ливана, Аче Абрахамсу из Тринидада и Тобаго и Лесего Чомбо из Ботсваны.

Также были объявлены победительницы континентального конкурса Мисс Мира:

Мисс Мира Азия – Ясмине Зейтун из Ливана;

Мисс Мира Океания – Кристен Райт из Австралии;

Мисс Мира Африка – Лесего Чомбо из Ботсваны;

Мисс Мира Европа – Джессика-Эшли Джейган из Англии;

Мисс Мира Америка – Летиция Фрота из Бразилии;

Мисс Мира Карибы – Аче Абрахамсу из Тринидада и Тобаго.

⇳