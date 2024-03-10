Роспотребнадзор: Термин «болезнь X» существует много лет. Это абстрактное заболевание, вызываемое неизвестным патогеном

CentralAsia (CA) - Сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями других стран, чтобы оперативно распознавать появляющиеся угрозы и своевременно реагировать на них, сообщает Роспотребнадзор.

Ежегодно «болезнь X» обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций. Так, на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей эксперты обсудили риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания - «болезни Х».

По данным Роспотребнадзора, в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне. Функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы. На пунктах пропуска через государственную границу действует санитарно-карантинный контроль, а также АИС «Периметр».

«Термин «болезнь X» существует уже много лет. Определение подразумевает под собой абстрактное заболевание, вызываемое неизвестным патогеном, и сроки его появления неизвестны», - говорится в сообщении.