В Монголии внедрена новая предовая технология лечения опухолей головного мозга

CentralAsia (MNG) - В Национальном центре онкологии внедрена новая передовая технология «Навигационная и стереотаксическая радиохирургия опухолей головного и спинного мозга», лечение которой в Монголии невозможно.

Стереотаксическое радиохирургическое лечение и высокоточный линейный ускоритель TrueBeam для его проведения внедряются и внедряются в лечение рака. Ускоритель был установлен при финансировании австрийского правительства в размере 7 миллионов евро.

С внедрением этой технологии в Монголии можно проводить операции стоимостью более 60-100 тысяч долларов за рубежом.

Стереотаксическая радиохирургия является бескровным точным лучевым методом лечения патологических очагов головного и спинного мозга: начальных или вторичных. Радиочастотный электрод, узкий фотонный луч: Гамма-нож, Кибер-нож, линейные ускорители и др. Сфокусированный рентгеновский луч этих сложнейших современных стереотаксических аппаратов и систем разрушает структуру ДНК в клетках опухоли. Таким образом, останавливается рост опухоли.

Стереотаксическая радиохирургия – это малоинвазивный метод хирургического вмешательства в ткани мозга. Она применяет рентгеновские лучи для целенаправленного уничтожения клеток опухоли, остатков опухоли и метастазов, не повреждая жизненно важных структур и здоровые ткани головного мозга.

В ходе СРХ операций используется два вида оборудования, в каждом из которых источником излучения служат те или устройства:

Гамма-нож , в котором для воздействия на орган-мишень используется 192 или 201 пучок четко сфокусированных гамма-лучей. Гамма-нож великолепно подходят для лечения интракраниальных (то есть расположенных в области головного мозга) поражений небольшого или среднего размера.

, в котором для воздействия на орган-мишень используется 192 или 201 пучок четко сфокусированных гамма-лучей. Гамма-нож великолепно подходят для лечения интракраниальных (то есть расположенных в области головного мозга) поражений небольшого или среднего размера. Линейные ускорители– это широко распространенные в центрах радиохирургии по всему миру аппараты, которые применяются для доставки рентгеновских лучей высокой энергии (фотонных пучков). Такие устройства подходят для стереотаксической радиохирургии обширных опухолевых очагов. При этом процедура проводится одномоментно, за один сеанс, или в несколько этапов, что носит название фракционированная стереотаксическая радиохирургия. Одним из новейших достижений в области радиохирургических вмешательств является система TrueBeam, разработанная специалистами компании Varian Medical Systems. Данная система обеспечивает высокую скорость и точность лучевой терапии.

В инновационной системе TrueBeam два комплекса устройств (доставки излучения и визуализации) не только объединяются, но и синхронизируются. При этом система доставки излучения обеспечивает непосредственное облучение новообразования, а система медицинской визуализации позволяет отслеживать его поведение: расположение, изменение размеров и т.д.

источник: middleasiannews.com

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