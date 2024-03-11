15 тыс. грузовых поездов Китай-Европа прошли через КПП на китайско-монгольской границе

CentralAsia (MNG) - КПП Эрэн-Хото на китайско-монгольской границе обработал 15 тыс. грузовых поездов с момента запуска грузового железнодорожного сообщения Китай-Европа

В общей сложности 15 тыс. грузовых поездов Китай-Европа прошли через пограничный контрольно-пропускной пункт Эрэн-Хото /Автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ по состоянию на утро 9 марта с момента запуска этого железнодорожного сообщения. Об этом сообщили региональные власти, передает Жэньминь Жибао.

КПП Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным портом между Китаем и Монголией. На данный момент через него проходят 70 железнодорожных маршрутов Китай-Европа, которые берут начало в более чем 10 провинциях и городских округах Китая, включая город Тяньцзинь, а также провинции Аньхой, Хунань и Сычуань, и заканчиваются в 60 с лишним пунктах назначения на территории свыше 10 стран, таких как Германия, Польша, Россия и Беларусь.

Среди товаров, перевозимых грузовыми поездами Китай-Европа, которые следуют через КПП Эрэн-Хото, насчитывается около 1000 категорий продукции, в том числе обувь и одежда, механическое оборудование и электрические изделия, транспортные средства и автозапчасти.

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