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Монголам стали доступны прямые перелеты в Венгрию

CentralAsia (MNG) -  Соглашение создало правовую основу для открытия прямых авиарейсов в Венгрию, которое обсуждались 30 лет назад.

В ходе официального визита Председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Занданшатара Гомбожава в Венгерскую Республику Правительства Монголии и Венгрии заключили Соглашение о воздушном сообщении.

С монгольской стороны Соглашение подписал Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг.

Соглашение создало правовую основу для прямых авиарейсов в Венгрию, которые обсуждались 30 лет назад, и открывает новые возможности для сотрудничества в бизнесе, воздушном транспорте и туризме. Более 30 тысяч граждан Монголии, которые живут и работают в Венгрии, смогут летать прямыми рейсами.

Пассажиры, летящие в страны Европейского союза через Франкфурт и Стамбул, смогут сэкономить на стоимости авиабилетов и времени в пути.

источник: монцамэ

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