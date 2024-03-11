Монголам стали доступны прямые перелеты в Венгрию

CentralAsia (MNG) - Соглашение создало правовую основу для открытия прямых авиарейсов в Венгрию, которое обсуждались 30 лет назад.
В ходе официального визита Председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Занданшатара Гомбожава в Венгерскую Республику Правительства Монголии и Венгрии заключили Соглашение о воздушном сообщении.
С монгольской стороны Соглашение подписал Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг.
Соглашение создало правовую основу для прямых авиарейсов в Венгрию, которые обсуждались 30 лет назад, и открывает новые возможности для сотрудничества в бизнесе, воздушном транспорте и туризме. Более 30 тысяч граждан Монголии, которые живут и работают в Венгрии, смогут летать прямыми рейсами.
Пассажиры, летящие в страны Европейского союза через Франкфурт и Стамбул, смогут сэкономить на стоимости авиабилетов и времени в пути.
источник: монцамэ