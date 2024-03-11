«Оппенгеймер» — лучший фильм. Итоги премии «Оскар 2024»

CentralAsia (CA) - В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года.

По количеству наград в этом сезоне, как прогнозировалось, лидирует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина взяла 8 статуэток, включая награды «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

Результаты представлены ниже :

Лучший фильм – «Оппенгеймер»;

Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;

Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);

Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);

Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);

Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);

Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;

Лучший звук – «Зона интересов»;

Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);

Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);

Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;

Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;

Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;

Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;

Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);

Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;

Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;

Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».

В этом году снова не было номинаций «Самый популярный фильм по версии фанатов» и «Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов», победителей в которых в 2022 году выбирали зрители.