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«Оппенгеймер» — лучший фильм. Итоги премии «Оскар 2024»

CentralAsia (CA) -  В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года.

По количеству наград в этом сезоне, как прогнозировалось, лидирует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина взяла 8 статуэток, включая награды «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

Результаты представлены ниже :

  • Лучший фильм – «Оппенгеймер»;
  • Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;
  • Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
  • Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
  • Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
  • Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
  • Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);
  • Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);
  • Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
  • Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;
  • Лучший звук – «Зона интересов»;
  • Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
  • Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);
  • Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
  • Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;
  • Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;
  • Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;
  • Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);
  • Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
  • Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».

В этом году снова не было номинаций «Самый популярный фильм по версии фанатов» и «Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов», победителей в которых в 2022 году выбирали зрители.

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