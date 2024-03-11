«Оппенгеймер» — лучший фильм. Итоги премии «Оскар 2024»
- Азия и мир, общество
- 8:44, 11 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года.
По количеству наград в этом сезоне, как прогнозировалось, лидирует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина взяла 8 статуэток, включая награды «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».
Результаты представлены ниже :
- Лучший фильм – «Оппенгеймер»;
- Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
- Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
- Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);
- Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);
- Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
- Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;
- Лучший звук – «Зона интересов»;
- Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
- Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);
- Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
- Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;
- Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;
- Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;
- Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);
- Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;
- Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;
- Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».
В этом году снова не было номинаций «Самый популярный фильм по версии фанатов» и «Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов», победителей в которых в 2022 году выбирали зрители.
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